Israele fornisce i missili Patriot a Kiev

Era uno dei punti discussi nelle trattative di inizio mese a Istanbul e ieri si è concretizzato: è iniziato lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia, che include i soldati particolarmente debilitati e ammalati tra i 18 e i 25 anni. La conferma è arrivata dalle autorità delle due nazioni, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha annunciato che lo scambio proseguirà per diversi giorni. «Stiamo facendo del nostro meglio per il rimpatrio di tutti», ha promesso, ma per un gesto che potrebbe far intendere una tregua tra Kiev e Mosca, fanno da contraltare i toni accesi soprattutto dal Cremlino e gli attacchi a colpi di droni.

Per farlo non è escluso il dispiegamento di missili a medio e corto raggio nei punti in cui la Russia si considera più vulnerabile, dopo la scadenza della moratoria che riguardava questa tipologia di armamenti, sopraggiunta domenica. A muso duro anche Serghei Lavrov, ministro degli Esteri, che ha accusato il cancelliere tedesco Friedrich Merz di avere «la mentalità della Germania di Hitler» quando denuncia che l’esercito russo non vuole fermarsi all’Ucraina.

Non sorprende che il segretario della Nato, Mark Rutte, abbia indicato in Mosca «la principale minaccia a lungo termine» per l’Alleanza che si ritroverà il 24 e il 25 giugno a L’Aia per un vertice durante il quale si discuterà dell’ingresso dell’Ucraina, un «percorso irreversibile». Intervenendo al think tank londinese Chatham House, Rutte ha messo in chiaro che il summit sarà concentrato sulla spesa e la produzione militare degli stati alleati e che dunque l’adesione ucraina non dovesse risaltare nel comunicato finale dei lavori, non significherà un declassamento della priorità: «Non è necessario ripetere ogni frase o impegno già espressi perché restino validi».

Dalla diplomazia al campo di battaglia, con 20 missili di vario tipo e 479 droni che tra domenica e lunedì sono stati lanciati contro i centri ucraini: la maggior parte è andata distrutta dalla contraerea di Kiev, compresi quattro razzi ipersonici. Una fabbrica di componenti elettronici, a mille chilometri a nord-est rispetto al fronte, è stata colpita da un raid di droni ucraini. In giornata lo stato maggiore ucraino ha poi reso noto che è stato portato a termine un attacco contro la base di Savasleyka, nella regione di Nizhni Novgorod, a est di Mosca, danneggiando due aerei da guerra.

Secondo i calcoli del Center for Strategic and International Studies di Washington, con l’arrivo dell’estate l’esercito russo supererà il milione di vittime, tra morti e feriti: i caduti sarebbero all’incirca 250.000, una quota cinque volte superiore a quella di tutte le guerre sovietiche e russe dopo il 1945. Quattrocentomila le vittime ucraine, compresi i soldati morti che sono stimati tra i 60.000 e i 100.000.