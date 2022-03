Vladimir Putin "è malato. La famiglia in un bunker in Siberia": il Cremlino smentisce, ma la voce scatena il caos

01 marzo 2022 a

"Vladimir Putin ha trasferito la propria famiglia in un bunker in Siberia": lo ha detto Valery Solovey, 61 anni, politologo ed ex professore a Mosca. Secondo lui, i parenti dello zar si troverebbero adesso in una città "sotterranea" pensata per sopravvivere a una guerra nucleare. Il professore poi è finito sotto la lente anche per aver detto che Putin soffre di problemi medici nascosti e che addirittura avrebbe preso parte a dei rituali sciamanici segreti insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu.

Adesso al Daily Mail ha parlato di un "bunker nucleare". Si tratta, probabilmente, di una casa di montagna costruita dal colosso energetico Gazprom circa dieci anni fa nel distretto di Ongudaysky della Repubblica dell'Altai, una regione della Siberia al confine con Mongolia, Cina e Kazakistan. Solovey, però, non è sceso nel dettaglio. Quindi non ha specificato quali membri della famiglia Putin abbia fatto trasferire. Ufficialmente, come sottolinea Il Mattino, lo zar ha due figlie adulte: Maria Vorontsova, 36 anni, e Katerina Tikhonova, 35 anni.

Per quanto riguarda la malattia di Putin, invece, la notizia è stata smentita dal Cremlino. Interrogato sulle sue affermazioni, Solovey ha detto: "Non uso l'espressione 'malato terminale' e non l'ho mai usata. Uso un eufemismo: circostanze personali di forza irresistibile". Il professore ha rivelato anche che lo zar in passato soffriva del morbo di Parkinson in fase iniziale e che ha una malattia segreta che può mettere a rischio la sua vita. Dichiarazioni a parte, però, il professore non ha mostrato nessuna prova.

