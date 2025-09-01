Giorgia Meloni, il trionfo nelle parole di Mario Monti: "Una delle poche al mondo"

"Meloni al Meeting di Rimini ha detto che l'Occidente non è uno spazio geografico ma uno spazio di valori comuni e ideali": Francesco Magnani ha riportato le parole della premier durante la trasmissione L'Aria che tira, in onda su La7. Ospite in studio l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti. Che, partendo dall'introduzione del conduttore, si è rivolto direttamente alla premier per rivolgerle un appello.
"Giorgia Meloni, lei, presidente, stima gli Usa, è amica di Trump, lei è una delle pochissime persone al mondo che può far ragionare Trump sul fatto che lui sta distruggendo l'Occidente che a lei e a noi è tanto caro - ha sottolineato Monti -. E questo mi sembrerebbe un compito maturo e civile e non vedo altri politici europei in grado di svolgerlo, anziché indebolire l'Europa, sia pure con buone maniere, inducendo la Commissione in vari campi a una cedevolezza nei confronti di Trump".
Parlando invece dell'incontro tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, Monti ha detto: "Siccome, come tanti di noi, amo l'America, perno di quello che è stato l'Occidente, vedrei male che una politica lanciata da tempo al motto America first portasse un po' per volta l'America ad essere last (ultima)".
