Reazione a Catena, "tutto facile": vinta una cifra da capogiro

Gli Smamma, campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dalle Vulcaniche nella puntata in onda questa sera, lunedì 1 settembre. Della nuova squadra facevano parte una mamma, Sonia, e le sue due figlie gemelle Deborah e Carmela dalla Sicilia, in provincia di Catania. "Ci chiamiamo le Vulcaniche perché siamo sotto l'Etna", hanno spiegato.

All'intesa vincente, però, hanno avuto la meglio i campioni ancora senza portafoglio che hanno centrato 5 parole contro le 3 indovinate dagli sfidanti. Gli Smamma, Marco, Sara e Marta, sono arrivati all'Ultima catena con 150mila euro e all'ultima parola sempre con 150mila euro, senza perdere nemmeno una parte del montepremi. Il primo indizio a loro disposizione era Resto, il secondo iniziava con Sc e terminava con O, ignoto il terzo, che gli Smamma hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 75mila euro. Si trattava della parola Pezza. I campioni allora hanno puntato tutto su Scampolo e hanno fatto bene perché era proprio quella la risposta corretta.