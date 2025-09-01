Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Reazione a Catena, "tutto facile": vinta una cifra da capogiro

lunedì 1 settembre 2025
Reazione a Catena, "tutto facile": vinta una cifra da capogiro

1' di lettura

Gli Smamma, campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dalle Vulcaniche nella puntata in onda questa sera, lunedì 1 settembre. Della nuova squadra facevano parte una mamma, Sonia, e le sue due figlie gemelle Deborah e Carmela dalla Sicilia, in provincia di Catania. "Ci chiamiamo le Vulcaniche perché siamo sotto l'Etna", hanno spiegato. 

All'intesa vincente, però, hanno avuto la meglio i campioni ancora senza portafoglio che hanno centrato 5 parole contro le 3 indovinate dagli sfidanti. Gli Smamma, Marco, Sara e Marta, sono arrivati all'Ultima catena con 150mila euro e all'ultima parola sempre con 150mila euro, senza perdere nemmeno una parte del montepremi. Il primo indizio a loro disposizione era Resto, il secondo iniziava con Sc e terminava con O, ignoto il terzo, che gli Smamma hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 75mila euro. Si trattava della parola Pezza. I campioni allora hanno puntato tutto su Scampolo e hanno fatto bene perché era proprio quella la risposta corretta. 

Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

Una risposta scatena l'ilarità tra i telespettatori di Reazione a Catena. Nella puntata in onda domenica 31 a...

"Meritatissimi. Sono molto felice per loro #reazioneacatena", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "La catena era facile ma per nulla scontata. Hanno meritato la vittoria #reazioneacatena". E ancora: "#reazioneacatena Simpatici ma tutto facile stasera". 
 

Tutti sconvolti Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

Da Pino Insegno Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

è rivolta Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

tagreazione a catenapino insegno

Tutti sconvolti Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

Da Pino Insegno Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

è rivolta Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

ti potrebbero interessare

335x164

Reazione a Catena, "Robin Williams è...": strafalcione senza precedenti

1108x714

Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

1230x653

Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

1412x725

Reazione a catena, "Mogol": la figuraccia storica delle Bollicine