domenica 31 agosto 2025
Un drone ucraino abbattuto avrebbe causato un incendio vicino alla villa di Vladimir Putin sul Mar Nero, nel distretto di Gelendzhik, secondo le autorità di Krasnodar. L’incendio, divampato il 29 agosto, ha bruciato 41,5 ettari vicino al villaggio di Krinitsa, a pochi chilometri dalla residenza presidenziale. Il quotidiano indipendente Important Stories ha indicato che il rogo potrebbe essere ancora più vicino, a 3-4 chilometri dalla villa.

Inoltre, The Insider, basandosi sui dati NASA, ha rilevato un secondo incendio a circa 850 metri dalla cantina Krinitsa, legata a Putin tramite un’indagine della Fondazione Anticorruzione di Alexey Navalny. Quest’ultima, nel 2021, aveva rivelato dettagli sulla lussuosa villa sul Mar Nero, evidenziando spese come scopini per WC dorati da 700 euro.Nonostante le speculazioni sul patrimonio di Putin, stimato dalla stampa statunitense in 200 miliardi di dollari, il numero esatto delle sue proprietà rimane sconosciuto.

Tra le sue residenze, spicca quella di Novo-Ogaryovo, vicino a Mosca, considerata la sua dimora principale. Circondata da un muro alto sei metri e dotata di un avanzato sistema di sicurezza, include medici disponibili 24 ore su 24. L’attacco e l’incendio rappresentano un episodio significativo, anche se le autorità locali non hanno confermato un collegamento diretto con la residenza di Putin.

