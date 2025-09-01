Flotilla, ora anche Jovanotti: "Buon vento! Iniziativa grandiosa"

"Iniziativa grandiosa". L'impresa della Global Sumud Flotilla verso Gaza conquista anche Jovanotti. Premettendo che si tratta di un'azione "rischiosa" - l'obiettivo è quello di forzare il blocco navale di Israele e portare aiuti alla popolazione nella Striscia - il cantante dice di riporre "grandi speranze". "Un risultato che tutti ci auguriamo - ribadisce a Firenze, a margine della cerimonia per la consegna del Pegaso d'oro della Regione Toscana - è il cessate il fuoco, una tregua che apra la possibilità a una futura convivenza pacifica in quella terra".

Anche se a riguardo non si sente affatto ottimista: "Non ho molte speranze, la mia è una speranza diciamo disperata però ogni iniziativa come questa mi trova non solo favorevole, ma sostenitore in ogni modo possibile nell'ambito di quello che posso fare". Da qui l'appello al governo: "Approfitto per chiedere alle nostre istituzioni, al nostro governo, ai governi europei di mobilitarsi il più possibile soprattutto per proteggere questa iniziativa ma poi per fare il possibile perché si fermi questa cosa che sta accadendo sotto i nostri occhi e che ci fa sentire così male, così addolorati e disperati in tutti i sensi. Come ho detto raccogliendo molte critiche da un palco di qualche tempo fa: non ho niente di intelligente da dire, perché su questa cosa ho soltanto lo sgomento". E lo sgomento, evidenzia l'artista, "è un sentimento, non un ragionamento. Non ho niente di intelligente da dire, ho un grido interiore, forte che chiede un cessate il fuoco immediato".