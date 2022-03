Olena Zelensky, il drammatico messaggio dal nascondiglio segreto: "I miei bimbi mi guardano..."

04 marzo 2022 a

Al fianco di Volodymyr Zelenski, il presidente dell'Ucraina che Vladimir Putin vuole morto, c'è Olena Zelenski, 44 anni, la first lady e compagna del premier da ormai quasi vent'anni. Star dei social, ora si trova nascosta in una località segreta insieme ai suoi figli. E da quel luogo nascosto, sui social, quando possibile racconta l'orrore che sta subendo il suo Paese: "Sono una scrittrice e un architetto. Sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin", ha affermato Olena.

Nata nel 1978, ha conosciuto il marito dall'università. . Lei aveva fondato la casa di produzione Studio Kvartal 95 e scritto vari spettacoli e film. Lui voleva fare il comico. Si innamorarono così, come ha raccontato a Vogue nel 2019. Il matrimonio nel 2003, l'anno successivo la nascita della loro prima figlia, il secondogenito sarebbe arrivato anni dopo.

Da qualche giorno, così come per tutti gli ucraini, la vita di Olena è stata stravolta. Da che è scoppiata la guerra, è riuscita a vedere il marito soltanto una volta. Sui social ha scritto: "Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina".

Olena insomma continua a parlare ai suoi milioni di follower, racconta l'orrore, posta video e immagini della devastazione dell'UcSapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi", ha scritto rivolgendosi ai connazionali resistenti. Poi le foto di donne che imbracciano il fucile per difendere la loro patria: "Prima della guerra (quanto è spaventoso e ancora insolito dirlo), una volta ho scritto che in Ucraina ci sono 2 milioni di donne in più rispetto agli uomini. Solo statistiche. Ma ora sta assumendo un significato completamente nuovo. Perché significa che anche la nostra attuale opposizione ha un volto particolarmente femminile", scrive Olga dal suo bunker.

