Un giallo nella tragedia della guerra in Ucraina: è Denis Kireyev il negoziatore di Kiev ucciso dagli stessi 007 ucraini perché considerato una spia al soldo di Mosca. Kireyev era presente nella delegazione ucraina a Gomel, in Bielorussia, per trattare su cessate il fuoco, tregua e resa con i russi. Secondo i media ucraini l'intelligence di Kiev (Sbu) l'ha ucciso nel corso di una operazione che avrebbe dovuto portare al suo arresto, con l'accusa di alto tradimento. A riferirlo è stato il parlamentare Oleksiy Goncharenko sul suo canale Telegram: Kireyev sarebbe stato legato a elementi del governo dell'ex presidente filo-russo Viktor Yanukovich, che secondo le indiscrezioni provenienti da Mosca Putin vorrebbe rimettere al comando al posto del presidente ucraino in carica Volodymyr Zelensky.

Yanukovich, vero e proprio "fantoccio" nelle mani del Cremlino come il dittatore Lukashenko nella vicina Bielorussia, avrebbe il compito di ribaltare le politiche filo-europee dell'attuale governo ucraino e riposizionare il Paese in chiave esplicitamente anti-Ue e anti-Nato. Come garantire il successo di questa operazione politico-militare, avendo la stragrande maggioranza degli elettori ucraini contro, oggettivamente è la grande incognita dietro al piano di Mosca.

Goncharenko sostiene che, secondo alcuni interlocutori nei circoli politici, l'intelligence aveva chiare prove del tradimento di Kireyev, tra cui conversazioni telefoniche. La morte della presunta "spia" getta un'ombra sinistra sulle trattative per ora congelate in Bielorussia. Peraltro, da Mosca, arrivano parole ferali dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov: l'Ucraina sarebbe costantemente alla ricerca di "pretesti" per posticipare l'inizio del prossimo round di negoziati con la Federazione Russa. Secondo Lavrov, la Russia ha già delineato chiaramente le sue condizioni nei negoziati con l'Ucraina e la delegazione aspetta ancora informazioni dall'Ucraina. Ora la situazione "si presenta strana".

