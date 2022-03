Ucraina, la guerra in diretta: Mosca, "la pace in Europa dipenderà dai rapporti tra noi e Berlino"

07 marzo 2022 a

La città di Irpin, alla periferia nord-occidentale di Kiev e considerata tra i punti strategici per l'avanzata delle truppe russe verso Kiev, è senza elettricità, acqua e riscaldamento da più di tre giorni. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, aggiungendo che i russi "hanno proibito agli abitanti di lasciare le proprie case". Poche ore fa, l'esercito ucraino ha denunciato che le truppe russe si stanno riorganizzando e ammassando risorse "per assaltare Kiev". Riprendono in tanto le trattative tra Mosca e Berlino in un clima internazionale sempre più teso. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto all'Occidente di inviare jet, il presidente russo Vladimir Putin ha chiarito che i paesi da cui partiranno i caccia ucraini saranno considerati ufficialmente "in guerra".



Ore 8.00: Xi Jinping, "mondo in fase di turbolenti cambiamenti"

Il presidente cinese, Xi Jinping, manifesta preoccupazione per l'attuale situazione internazionale, pur senza citare la guerra in Ucraina, a margine dei lavori della sessione plenaria della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc), l'organo consultivo del Parlamento. "La situazione internazionale continua a subire profondi e complessi cambiamenti", ha dichiarato in un incontro con esponenti del mondo agricolo, giunti a Pechino per i lavori annuali della Ccppc. "La globalizzazione economica incontra correnti avverse e il gioco tra le grandi potenze diventa sempre piu' agguerrito e il mondo e' entrato in un nuovo periodo di turbolenti cambiamenti", ha detto Xi, citato dall'emittente televisiva statale cinese, China Central Television. Nonostante questo scenario, ha proseguito il presidente, lo sviluppo della Cina "presenta ancora molte condizioni strategiche favorevoli".

Ore 7.56: Anonymous, "colpite le stazioni tv russe"

Il collettivo di hacker Anonymous afferma di aver violato le trasmissioni della TV di stato russa per mostrare filmati della guerra in Ucraina. In un post su Twitter, Anonymous ha affermato di aver violato canali tra cui Russia 24, Channel One e Moscow 24, oltre ai servizi di streaming russi Wink e Ivi. La BBC non è stata in grado di verificare in modo indipendente queste affermazioni. In un post separato, il gruppo ha affermato di essere coinvolto "nella più grande operazione anonima mai vista", aggiungendo che è preoccupato che alcuni governi possano vederlo come una minaccia e condurre operazioni per screditarlo. "Ricordati di noi quando vari poteri rivolgeranno la loro attenzione verso di noi, perché accadrà", ha detto Anonymous. "Possiamo cambiare il mondo in meglio. Questa è sempre stata l'idea".

Ore 7.52: Mosca, "la pace dipende da Cremlino e Berlino"

La pace nel continente europeo dipende dalle relazioni tra la Russia e la Germania. Lo ha affermato il direttore del terzo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Oleg Tjapkin, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il diplomatico spera inoltre che alla fine possa prevalere il buonsenso e che Berlino riesca a capire "l'inutilita' di bruciare i ponti" con Mosca. Tjapkin ha poi osservato che, malgrado l'acutezza degli attuali disaccordi, Russia e Germania resteranno vicine in Europa.

Ore 7.44: Corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia

Alcuni dei corridoi umanitari annunciati da Mosca in Ucraina prevedono l'evacuazione di civili verso la Russia e la Bielorussia. Secondo il comunicato del ministero della Difesa diffuso dalle agenzie russe, il corridoio da Kiev portera' a Gomel, in Bielorussia, con la possibilita' per i civili in fuga di essere trasferiti in aereo in Russia. Da Mariupol sono previsti due 'percorsi': verso Rostov sul Don, in Russia, e Zaporizhzhia, in Ucraina. Due tragitti sono stabiliti anche da Sumy; verso la russa Belgorod e l'Ucraina Poltava. A Belgorod si dirige anche l'unico corridoio possibile per evacuare i civili da Kharkiv. La Russia ha annunciato, inoltre, di aver informato dei piani di evacuazione della popolazione le strutture internazionali competenti di Onu, Osce, e Croce Rossa internazionale.

Ore 7.26: bombardamenti russi su Mykolaiv

Un attacco russo avrebbe avuto luogo alle prime ore di oggi contro la città di Mykolaiv, vicino al Mar Nero, nell'Ucraina meridionale. Secondo quanto riferito dal Guardian, le forze russe hanno bombardato la città con il fuoco dell'artiglieria, appena un giorno dopo che le truppe ucraine le avevano respinte fuori dai confini della città. I lampi del bombardamento hanno illuminato il cielo notturno lungo un'ampia fascia della città anche se non è ancora immediatamente chiaro quale fosse l'obiettivo preciso dell'attacco. Dopo una feroce battaglia di tre giorni, le truppe ucraine che difendevano la città avevano spinto le forze russe fuori Mykolaiv e ripreso il controllo dell'aeroporto. La città è stata relativamente calma ieri, con pedoni e traffico che sono tornati nelle strade, fino a quel momento in gran parte deserte. Mykolaiv ha uno dei tre porti più grandi dell'Ucraina e ostacola le truppe russe mentre marciano a ovest lungo la costa del Mar Nero in direzione di Odessa.

