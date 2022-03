Oleg Luzhny, ve lo ricordate? L'ex Arsenal si arruola a 53 anni: "Pronto a morire contro Putin"

07 marzo 2022 a

Oleg Luzhny, 53 anni, ha deciso di indossare la divisa militare per lottare contro l'invasione russa.: "Come tutti gli ucraini sono a difendere la nostra Patria". L'ex giocatore dell'Arsenal, vincitore di un campionato inglese nel 2002 e di 2 coppe d'Inghilterra, ha deciso di scendere in campo. "La situazione è molto tesa, le sirene suonano tre o quattro volte al giorno, anche di notte. Le persone devono correre freneticamente nei rifugi, anche le donne con bambini piccoli, che non capiscono cosa sta succedendo. Sono terrorizzati, intere città e interi villaggi vengono bombardati e distrutti, le persone vengono private di gas, elettricità, acqua e cibo", ha spiegato in una intervista al Mirror.

Dopo aver smesso di giocare (fece in tempo, nl 1989, anche a disputare partite con la maglia dell'Urss), Luzhny ha fatto l'allenatore come vice della Dinamo Kiev e poi assumendo la guida tecnica del Tavriya Simferopoli. Sulla guerra in Ucraina ha detto di essere totalmente d'accordo con le recenti sanzioni adottate contro gli atleti russi.

"Appoggio tutte le sanzioni. Le persone che sono coinvolte nello sport fanno parte di una nazione. E quando la nazione elegge il presidente, ha anche la responsabilità delle azioni del presidente eletto. Se stanno zitti, significa che sostengono ciò che sta accadendo: l'invasione di un Paese pacifico", ha poi concluso

