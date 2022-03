Irina Malandina? Così l'ex moglie ha spennato Roman Abramovich: come ha incassato 6 miliardi, yacht, jet e un castello

07 marzo 2022 a

Non ci sono soltanto gli oligarchi russi, ma anche le loro mogli. E Roman Abramovich, uno dei nomi più chiacchierati da che è esplosa la guerra in Ucraina, ha sette figli e ben tre matrimoni alle spalle. Il più curioso e rocambolesco dei tre è il secondo, con Irina Malandina, da cui ha divorziato nel 2007 e dalla quale ha avuto cinque figli: Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy e Anna.

Come ricorda Il Messaggero, la famiglia di Irina era molto modesta, i genitori lavoravano da camerieri. Il padre è morto quando la figlia aveva soli due anni. E a 23 anni Irina, grazie all'aiuto della zia, riuscì a trovare lavoro come hostess su una compagnia aerea internazionale. Poi, l'incontro con Abramovich e la ricchezza.

Si pensi che la separazione è passata alla storia come una delle più costose di sempre, ovviamente per Roman: il totale, oltre 300 milioni di dollari soltanto per le pratiche, oltre agli assegni di mantenimento ai figli. Dunque, Irina ha ottenuto quasi sei miliardi di sterline, metà del patrimonio immobiliare dell'ex coniuge nel Regno Unito, un castello francese, può usare senza limitazioni lo yacht Pelorus e il jet privato Boeing-737. E ancora, Irina vanta diversi luoghi di residenza: Londra, sud della Francia, Svizzera e ovviamente la Russia.

