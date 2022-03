Oggi è un altro giorno, torna Natalia Titova: "Cos'è successo a mio padre a Mosca", il dramma e le lacrime

07 marzo 2022 a

Natalia Titova è tornata a Oggi è un altro giorno - la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone - e ha regalato un momento molto toccante a tutti i telespettatori. La ballerina russa ha infatti danzato per la pace: un passo a due con Samuel Peron sulle note di Imagine, al termine del quale la Titova è parsa piuttosto emozionata e provata.

D’altronde la guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin per i russi che vivono in Occidente è un vero e proprio choc: la Titova è cresciuta a Mosca e lì vive ancora la sua famiglia, che tra l’altro è motivo di preoccupazione in questo momento. Dopo aver ballato, Natalia è stata avvicinata dalla Bortone ma non è riuscita a rispondere alle sue domande, essendo ancora sopraffatta dalle emozioni. La conduttrice allora l’ha rincuorata: “Tranquilla, dai. Sei in famiglia”.

Dopo un po’ la Titova si è ripresa e ha parlato della sua famiglia a Mosca: “Con mia mamma io non dico i miei problemi e lei non dice i suoi. Ho scoperto qualche giorno fa da mio zio che mio papà ha avuto un infarto. In questa situazione giustamente qualsiasi cosa succeda ci sono tanti pensieri per le famiglie, per i bambini”. Poi la ballerina ha dichiarato di immedesimarsi in tutti quei genitori ucraini che sono costretti a separarsi dai figli: “Vivo male, vivo come fossi lì con queste persone che veramente soffrono tanto”.

