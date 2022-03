Ucraina, "così i servizi Usa guidano i soldati a Irpin": americani già entrati in guerra? La soffiata dal fronte

08 marzo 2022 a

Gli Stati Uniti avevano avvertito con largo anticipo che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina. Allora quasi nessuno ci aveva creduto, ma invece è successo davvero. Ciò rende quindi plausibile che gli americani abbiano in qualche modo “preparato” la resistenza ucraina, facendo emergere la figura del presidente-eroe Volodymyr Zelensky da contrapporre a Vladimir Putin, trasformatosi in un dittatore sanguinario.

Secondo l’inviato del Foglio, gli Usa starebbero provando a guidare le poche risorse ucraine “in tempo reale e nel modo migliore”. Innanzitutto hanno fatto arrivare tramite Polonia e Romania circa 17mila missili anticarro, ma in generale gli americani starebbero offrendo “assistenza invisibile” senza oltrepassare la linea che farebbe scattare la reazione della Russia contro l’Occidente. “L’intelligence tiene d’occhio con attenzione la lenta operazione russa per circondare la capitale - si legge sul Foglio - che potrebbe accelerare all’improvviso”.

In qualsiasi momento potrebbe infatti arrivare l’assalto decisivo della Russia: “Ai russi in fondo basta tagliare la strada e la ferrovia che vanno in direzione sud per isolare Kyiv e formare un cerchio largo attorno a essa. Poi, con Kyiv isolata, il presidente russo potrebbe cominciare a negoziare sul serio da una posizione di vantaggio, senza soffrire le inevitabili perdite di una battaglia urbana almeno per ora”.

