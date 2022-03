Roman Abramovich, il super yacht da 500 milioni di euro in fuga da Barcellona. Dove si trova adesso

09 marzo 2022 a

Esattamente come ci si aspettava, My Solaris, il super-yacht di Roman Abramovich, è salpato dal porto di Barcellona. Una vera e propria fuga, che in realtà i media ipotizzavano da giorni, per mettere l'imbarcazione da 500 milioni di euro in sicurezza da eventuali provvedimenti contro i patrimoni degli oligarchi russi in Europa. In questo momento stando all'app Marine Traffic, la barca extra lusso del magnate russo nelle scorse ore ha lasciato la città spagnola e sta viaggiando a una velocità di 14,6 nodi a nord delle isole Baleari.

My Solaris, realizzato dal cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven in Germania, è stato consegnato solo l'anno scorso ad Abramovich. Il natante è lungo 140 metri e dispone di 48 cabine. Negli ultimi giorni al porto di Barcellona erano stati notati dei movimenti sull'imbarcazione che ha fatto pensare a un imminente partenza. Anche Eclipse, l'altro super-yacht da 163 metri dell'oligarca, attualmente risulta in viaggio nei pressi delle Isole Vergini britanniche. Entrambe le imbarcazioni viaggiano sotto bandiera delle Bermuda.

Intanto, gli ambasciatori dell'Ue, riuniti nel Coreper II, hanno approvato nuove sanzioni contro i leader e gli oligarchi russi e i loro familiari coinvolti nell'aggressione russa contro l'Ucraina. Lo riferisce la presidenza di turno francese del Consiglio. In particolare, le misure approvate mirano a escludere tre banche bielorusse dal sistema Swift. Chiariscono la questione delle criptovalute e completano l'elenco delle tecnologie e dei beni che non possono essere esportati. Tali sanzioni saranno formalmente adottate dal Consiglio mediante procedura scritta in vista della loro rapida pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

