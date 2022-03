Olena Zelensky, la lettera: "Dovete raccontare la verità, ciò che il mondo deve sapere", schiaffi all'Europa

09 marzo 2022 a

Dopo il presidente anche la first lady ucraina scende in campo. "Mi appello a voi, cari media: continuate a mostrare quello che sta succedendo qui e continuate a mostrare la verità. Nella guerra d'informazione condotta dalla Federazione Russa, ogni prova è cruciale. Con questa lettera, testimonio e voglio farlo sapere al mondo: la guerra in Ucraina non è una guerra 'da qualche parte là fuori'. Questa è una guerra in Europa e ai confini dell'Ue". A due settimane dall'inizio dell'invasione russa, la first lady ucraina Olena Zelenska rilascia la prima dichiarazione pubblica e avvisa l'Occidente: "L'Ucraina sta fermando un potere che può invadere le vostre città domani con il pretesto di salvare i civili. Se non fermiamo Putin, che minaccia una guerra nucleare, non ci sarà posto sicuro nel mondo". Appello ai media, insomma, e critiche neppur troppo velate all'Europa..

La moglie di Zelensky racconta gli orrori della guerra, denunciando che"in Ucraina è in corso un omicidio di massa di civili. Ma la cosa più orribile e devastante di questa invasione russa sono i bambini". La first lady fa il nome di alcune piccole vittime: "Alice di otto anni che è morta per le strade di Okhtyrka mentre suo nonno cercava di proteggerla. Polina di Kiev, morta nel bombardamento con i suoi genitori. Il 14enne Arseniy è stato colpito alla testa da un relitto e non ha potuto essere salvato perché un'ambulanza non è riuscita a raggiungerlo in tempo a causa degli intensi incendi. Quando la Russia dice che 'non sta facendo la guerra contro i civili' pronuncio i nomi di questi bambini assassinati", si legge.

Olena ha poi ringraziato la comunità internazionale e le nazioni vicine che hanno accolto i rifugiati. E ha ribadito gli appelli del marito, Volodymy Zelensky, sulla no-fly zone. "Abbiamo bisogno di chi è al potere per chiudere il cielo. Chiudete il cielo e gestiremo noi stessi la guerra a terra. Se non fermiamo Putin, che minaccia di iniziare una guerra nucleare, non ci sarà un posto sicuro al mondo per nessuno di noi", conclude Olena Zelenska.

