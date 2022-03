Elena Perminova, lo modella moglie dell'oligarca "graziata" da Londra: perché è "intoccabile"

09 marzo 2022 a

Non solo Putin. Anche gli oligarchi russi, uomini ricchi e potenti e generalmente molto vicini allo zar, stanno diventando centrali nel racconto della guerra in Ucraina. Si tratta infatti di una delle categorie maggiormente colpite dalle sanzioni imposte dall'Occidente. Tra di loro c'è anche Alexander Lebedev, ex spia del Kgb e proprietario di parte del quotidiano russo Novaya Gazeta, oltre che di due giornali britannici: l'Evening Standard e The Independent. Questi ultimi, però, pare non siano stati colpiti da alcuna sanzione.

Di Lebedev, inoltre, si è parlato anche per via della sua seconda moglie, la modella russa Elena Perminova. I due sono sposati dal 2005 e hanno quattro figli. La donna è molto attiva sui social, dove pubblica spesso foto con i suoi piccoli e non solo. Tra i momenti di vita che condivide con i suoi fan ci sono anche i dietro le quinte dei servizi fotografici e i viaggi.

Tornando al marito, l'oligarca Lebedev, si sa che fino al 2008 aveva un patrimonio di oltre 3 miliardi di dollari che però poi si è ridotto nel tempo. L'uomo è noto soprattutto perché suo figlio Evgeny è stato il primo russo a diventare membro della camera dei Lord, nel 2020. I Lebedev, tra l'altro, fino a poco tempo fa vantano rapporti di amicizia col premier inglese Boris Johnson e con il suo predecessore David Cameron. Senza contare che hanno relazioni più che cordiali con il Cremlino.

