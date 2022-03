Ucraina, la diretta della guerra. Usa contro Cina: "Gravi conseguenze". Il sito degli orrori russi. Il conflitto arriva nel dark web

10 marzo 2022 a

Quindicesimo giorno dell'invasione russa in Ucraina. L'avanzate delle forze di Vladimir Putin, pur più lenta del previsto, procede in tre direzioni. Spiragli per un negoziato di pace, ma pesa l'orrore alla scuola di Mariupol della vigilia. Oggi l'incontro tra Lavrov e Kuleba, ministri degli Esteri di Russia e Ucraina.

Ore 8.26 - Tass, Russia non parteciperà al Consiglio Europeo

La Russia non prenderà parte al Consiglio Europeo informale che si terra' oggi e domani a Parigi. Lo rende noto il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Tass.

Ore 7.43 - Mosca nega di aver bombardato l'ospedale pediatrico di Mariupol

La Russia ha rispedito al mittente questa mattina le accuse ucraine del bombardamento dell'ospedale pediatrico a Mariupol. Secondo Dmitry Polyanskiy, rappresentante della Russia alle Nazioni Unite, si tratterebbe di "fase notizie", dato che - a suo dire -l'edificio in questione "era un ex ospedale per la maternità ora occupato dalle truppe". "È così che nascono le fake news", ha affermato Polyanskiy.

Ore 6.55 - Kuleba e Lavrov in Turchia, Edogan spera nel cessate il fuoco

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e quello russo Sergei Lavrov sono arrivati ad Antalya, nel sud della Turchia, dove si incontreranno per discutere della crisi in corso. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha auspicato ieri che i colloqui possano ''aprire la strada a un cessate il fuoco duraturo''.

Ore 5.45 - Bombe su Sumy

Attacchi russi lanciati nel corso della notte sulla città di Okhtyrka, nella regione di Sumy nel nord-est dell’Ucraina, avrebbe provocato la morte di un ragazzo 13enne e di due donne, stando a responsabili locali citati dalla Bbc e dal Guardian.

Ore 3.38 Ucraina, sito per documentare violazioni Russia

Il governo ucraino ha registrato un dominio e dato vita a una piattaforma (humanrights.gov.ua) con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni e documentazione sulle violazioni dei diritti umani da parte della Federazione Russa nella guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il capo dell’Ufficio del presidente Andriy Yermak, stando a quanto riferito dal Kiev Independent. "I fatti raccolti saranno utilizzati come prova per la difesa e la rappresentanza dell’Ucraina presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte internazionale di giustizia. Con il suo decreto, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha già autorizzato i responsabili a rappresentare e difendere gli interessi dell’Ucraina nel La Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite nel caso contro la Russia con l’accusa di genocidio. E ci saranno altri casi del genere", ha sottolineato.

Ore 2.36 Twitter nel dark web per superare blocco Russia

Twitter ha lproposyto una versione che protegge la privacy del social per aggirare la sorveglianza e la censura dopo che la Russia ha bloccato l’accesso a Facebook e limitato Twitter nel tentativo di fermare il flusso di informazioni sulla sua guerra in Ucraina. Entrambe le società hanno affermato che stanno lavorando per ripristinare l’accesso ai cittadini in Russia. Gli utenti possono accedere a questa versione di Twitter se scaricano il browser Tor. La guerra arriva insomma fino a dark web

Ore 1.53 Usa, minaccia alla Cina

Gli Stati Uniti mostrano i muscoli alla Cine. "Qualsiasi Paese che non rispetti le restrizioni statunitensi sull’esportazione in Russia pagherà un prezzo pesante, inclusa la Cina". Lo ha detto il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo alla Cnn, rimarcando come l’amministrazione Biden è pronta, ad esempio, a tagliare la Cina fuori dai rifornimenti e dai software americani o europei necessari per produrre semiconduttori. "Perseguiremo qualsiasi azienda, ovunque si trovi, in Cina o altrove, che violi le regole", ha affermato, "quindi la nostra aspettativa è che la Cina non violi le regole e, se lo farà, ci saranno delle conseguenze".

Ore 00.10 Anche Zaporizhzhia non trasmette dati

Non solo Chernobyl. I sistemi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che monitorano la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia hanno smesso di trasmettere dati. Lo rende noto l’Aiea, citata dal Guardian. Alla vigilia un caso del tutto simile dal sito di Chernobyl. Il direttore dell’Aiea Rafael Grossi ha detto di essere "preoccupato dall’interruzione del flusso dati verso il quartier generale dell’agenzia a Vienna dai due siti, dove c’è una gran quantità di materiale nucleare", conclude il comunicato dell’Aiea.

