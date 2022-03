New York, giù i pantaloni e la fa in metro. E gli altri passeggeri... un video terrificante

10 marzo 2022 a

a

a

A New York sta facendo molto discutere un video che è diventato tristemente virale e che testimonia le condizioni terrificanti in cui versa la metropolitana. L’episodio che ha dato il la alle polemiche si è verificato nella notte d martedì 8 marzo: nonostante lo scompartimento non fosse vuoto, un uomo non si è fatto problemi ad abbassarsi i pantaloni e a fare pipì per terra.

Il treno che passava per Brooklyn ospitava una decina di persone: la scena è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza e ha quasi dell’incredibile, dato che la maggior parte degli altri passeggeri non è apparsa minimamente turbata ed è rimasta seduta come se nulla fosse. Soltanto tre persone si sono scansate e sono scappate altrove. L’uomo, sdraiato sui sedili della carrozza, si è slacciato i pantaloni e ha urinato davanti a tutti, senza che nessuno gli dicesse mezza parola, quasi come se fosse normale.

Donald Trump, paura in volo: aereo costretto a un atterraggio di emergenza, il sospetto dietro l'incidente sfiorato

Dopo aver liberato la vescica, l’uomo si è ritirato su i pantaloni e si è messo a dormire tranquillamente. L’episodio increscioso è accaduto soltanto un mese dopo che Eric Adams, sindaco d New York, ha annunciato un piano per ripulire il sistema della metropolitana: per ora non sta procedendo granché bene…

Elena Branson, la spia di Putin a New York: chi è questa donna e il disastro dell'intelligence Usa. Dopo 20 anni...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.