Charlene di Monaco, "superato ogni limite": 'ricatto' dalla clinica, scontro con Alberto sulla pelle dei figli

Charlene Wittstock avrebbe “superato ogni limite”. È quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca, secondo cui l’ex nuotatrice olimpica sarebbe in rotta di collisione con il principe Alberto. Quest’ultimo pare che al momento si fidi più di sua sorella Carolina che di Charlene, fortemente debilitata da tutto quello che ha dovuto subire nei mesi scorsi.

La famiglia sta attraversando un periodo molto difficile, con la sorella che cerca di supportare sempre di più Alberto, sia per l’educazione dei figli gemelli di 7 anni che per gli impegni istituzionali. I due bimbi pare che si siano legati molto alla zia alla luce della prolungata assenza di Charlene, che negli ultimi tempi starebbe insistendo col marito affinché accetti che i figli vadano a vivere con lei in un appartamento privato piuttosto che a Palazzo. L’intenzione dell’ex nuotatrice deve però fare i conti con i doveri di Alberto.

Quest’ultimo non sembra avere alcuna intenzione di cedere alla richiesta della moglie, dato che i gemelli “appartengono” al principato e quindi non possono essere sottratti al ruolo a cui sono destinati. Sebbene il principe non voglia alimentare ulteriormente le tensioni familiari, non gli resta che mettere Charlene spalle al muro: o deciderà di tornare a vivere a Palazzo oppure dovrà stare lontana dai bambini.

