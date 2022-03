Vladimir Putin "come Stalin"? Golpe al Cremlino, pesanti indiscrezioni: "Il mese della guerra", quando lo faranno cadere

12 marzo 2022 a

Se da un lato il conflitto in Ucraina non poteva che consumarsi a marzo, il mese di Marte, quindi del dio della guerra, dall'altro marzo è anche il mese in cui storicamente i tiranni russi hanno subito le più atroci e fatali sconfitte. Riporta il Giorno che sono molte le ricorrenze che riguardano la fine violenta degli Zar della Russia imperiale e quella ancora ambigua di Giuseppe Stalin, il totalitarista sovietico. E ora non resta che augurarci che questa "maledizione" si ripeta anche con Vladimir Putin. Del resto il presidente russo su sta giocando tutto, mentre gli oligarchi lo abbandonano e cercano di salvare i loro capitali e i generali vengono sostituti. Perché nulla sta andando come l'ultimo zar aveva previsto.

Il presidente russo infatti pensava di chiudere la guerra velocemente e portare a casa l'Ucraina ma non è andata così. La resistenza infatti sta mettendo a dura prova l'armata russa, la strategia di Putin si è rivelata completamente sbagliata. Ora per non può tornare indietro. Lo Zar si è formato alla scuola del Kgb e quindi conosce bene le coincidenze di calendario legate alla biografia di tanti suoi predecessori, caduti nel mese di marzo. "Di Stalin, per esempio, il 5 marzo (1953). Emorragia cerebrale? O avvelenato come - pare - lui avesse fatto già con Lenin e più tardi con la moglie? Dello Zar Paolo I, il 12 marzo (1801), ucciso nel sonno dai congiurati", si legge sul Giorno.

Ci sono altri esempi. "Lo Zar Alessandro II, il 13 marzo (1881), fu ucciso da una bomba a San Pietroburgo. Aveva appena abolito la servitù della gleba. Nicola II, l'ultimo Zar, dimissionario il 15 marzo (1917), fu ucciso da bolscevichi il 17 luglio 1918, salvo poi sotto Eltsin essere stato riabilitato ed elevato alla gloria degli altari dalla Chiesa Ortodossa. Infine il 18 marzo 1584 morì Ivan il Terribile. Altro caso apparente di emorragia cerebrale". Finirà male anche per Putin?

