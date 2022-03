Vladimir Putin "non riesce a nascondere le bare": la furia dello zar russo, chi vuole punire ora

12 marzo 2022 a

La lista dei caduti russi si allunga sempre di più e c’è una cosa che Vladimir Putin non può nascondere: le bare dei morti su cui piangono le madri e i familiari in generale. Si vocifera che il leader del Cremlino voglia punire chi ha mandato al fronte i ragazzi di leva, che sono “carne fresca” per le forze armate ucraine: molti di questi ragazzi a stento sanno tenere il fucile in mano, figuriamoci se sono capaci di andare a fare la guerra.

Il report di Repubblica fa però notare che quelli che stanno cadendo in Ucraina sono soprattutto militari professionisti. Pare che ne stiano morendo migliaia: Kiev dice oltre 10mila, Mosca risponde meno di 500. Anche se le cifre rese note dalla Russia fossero reali (e non lo sono, sono certamente almeno 10 volte sottostimate), non sarebbero affatto modeste come potrebbero apparire: nella sua storia recente - tra le guerre russo-cecene, quelle in Afghanistan e in Donbass - l’esercito russo non ha mai avuto una media giornaliera di morti sul campo così alta come quella attuale.

Recentemente Mosca ha anche ammesso di ricorrere a soldati di leva, come da giorni denunciano le stesse madri russe, con i figli che non sanno neanche dove vengono mandati. In teoria la Russia non potrebbe impiegare personale con addestramento insufficiente, ma qualcuno ha dato l’ordine di spedire anche i ragazzi inesperti in Ucraina: segno che le cose non stanno andando come preventivato dal Cremlino. E a pagare potrebbero essere anche i generali: "Verosimilmente di loro non sapremo più nulla", ha dichiarato Margelletti a Tagadà su La7.

