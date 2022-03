Putin ci ride in faccia: "Se non ti serve entro 6 mesi...", cosa sta andando in onda sul primo canale tv russo

12 marzo 2022 a

Fin dall'inizio dell'invasione in Ucraina, Vladimir Putin non fa che sfruttare le televisioni per fare propaganda. Non a caso il Primo Canale russo (Pervyj Kanal) è in prima linea, mandando in onda una programmazione tutta focalizzata sui grandi eroi del paese, sulla grandezza militare della tradizione russa, sui concerti celebrativi, senza però dimenticare l’intrattenimento pop, con i talent ancora in onda, i game del daytime e gli show di cucina.

In particolare è un approfondimento dal titolo AntiFake – Come distinguere le bugie dalla verità? a spiegare la guerra dal punto di vista russo. La trasmissione condotta da Aleksandr Smol prende di mira le "menzogne dell'Occidente".

"L’Occidente fa pressioni sulla Russia manifestando un odio bestiale. Quei video provocano un turbinio di emozioni potrebbero essere dei falsi, realizzati con un cinismo senza fine e senza pietà. Come distinguere la menzogna dalla verità? Con le analisi degli esperti di Anti-Fake", è la presentazione del programma. E ancora: "È in atto una vera e propria guerra dell’informazione to [qui il termine “guerra” (война – voyna) è usato, ndr] ed è in corso una massiccia opera di disinformazione per destabilizzare il Paese". Poi arrivano anche i consigli ai cittadini, che devono fare i conti con le sanzioni e con la decisione di molti marchi di non vendere più in Russia: "Vi diamo tre consigli per mettere al sicuro il vostro portafogli da azioni impulsive e irrazionali. Primo: pensa se davvero hai bisogno di quel prodotto nei prossimi sei mesi. Siediti, prendi carta e penna e fai una lista delle priorità". Insomma, l'obiettivo del presidente russo è quello di gettare fango sull'Occidente e giustificare un conflitto che giustificazioni non ha.

