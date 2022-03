Ucraina, Putin schiera la nuova arma letale "il drone Kalashnikov". Come vuole terrorizzare il mondo intero

13 marzo 2022 a

Le forze armate russe stanno intensificando l'azione militare. Il Pentagono sostiene che l'aviazione di Vladimir Putin stia effettuando duecento incursioni al giorno, ed è niente rispetto a quello che può ancora fare. Il presidente russo non intende di certo fermarsi, anzi, vuole incrementare i bombardamenti. E ora, riporta La Repubblica, i russi stanno mettendo in campo armi sofisticate e terribili, che saranno utilizzate soprattutto per l'assedio di Kiev.

Nel centro della capitale dell'Ucraina un "drone kamikaze", che tecnicamente si chiama "loitering munition". Si tratta di "piccoli aerei telecomandati che restano a lungo in volo, in attesa di individuare l'obiettivo. Hanno una testata di esplosivo e centinaia di biglie d'acciaio che moltiplicano gli effetti letali: vengono prodotti dalla Kalashnikov, la storica azienda dei fucili mitragliatori".

Ma non finisce qui. Intorno a Kiev, l'esercito di Putin ha già mostrato le azioni dei proiettili d'artiglieria a guida laser. Sono "munizioni sparate dai cannoni che hanno però la precisione dei missili. Sono pilotate da droni ricognitori e vengono impiegate per distruggere le postazioni dei razzi anti-tank donati dall'Occidente". Questo arsenale di armi controcarro è decisivo per la resistenza ucraina. E ora i militari russi cercano di impedirne la consegna al fronte con una classica manovra, "circondare le grandi unità ucraine e tagliare le strade dei rifornimenti". Intanto si pensa che "l'avanzata terrestre punterà su Dnipro, la città che controlla i ponti sul fiume Dnepr".

