Ucraina, "sparare ai civili e rapire i politici": servizi segreti, nell'intercettazione il nuovo piano di Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato l'ospedale militare di Kiev, raggiungendolo a piedi. Lo ha fatto vedere tramite un video diffuso sul canale Telegram: parla con i soldati feriti a Irpin e a Gostomel. Zelensky ha indossato camice e mascherina ed è entrato nel reparto di terapia intensiva. "Il più grande regalo per la vostra dimissione sarà la nostra vittoria", ha detto ai ricoverati. Secondo il Washington Post le strutture sanitarie bombardate sono almeno nove. Nel frattempo lo Stato maggiore delle Forze Armate di Mosca ha deciso di trasferire in Ucraina sedicimila "combattenti" dalla Serbia, dal Nagorno-Karabakh e dalla Siria.

"Da quest'ultimo teatro arriverebbero gli uomini in armi del gruppo paramilitare Bustan e del Quinto corpo d'armata, che furono decisivi nella presa di Aleppo. Il capo del gruppo Bustan è Rami Makluf, un cugino del presidente Bashar Assad. Altri due cugini di Assad, Fawaz e Munzer al Assad, hanno capeggiato in Siria gli Shabiha ("fantasmi" in arabo), una milizia alauita alla quale sono stati attribuiti i massacri di Houla e di al Qubair", scrive il Giorno analizzano il nuovo cambio di strategia deciso da Putin.

Il Kyiv Indipendent ha rivelato che gli 007 di Kiev sarebbero in possesso di un'intercettazione telefonica con l'ordine dato alle truppe russe a Kharkiv di sparare ai civili, compresi i bambini. I militari di Mosca avrebbero aperto il fuoco uccidendo sei donne e un bambino a Peremoga, un villaggio vicino a Kiev. "Nella regione di Donetsk gli invasori hanno colpito anche l'antico monastero ortodosso Holy Dormition Sviatohirsk Lavra, che ospitava 520 rifugiati nella regione di Donetsk, e una chiesa a Severodonetsk, nell'area di Lugansk", scrive ancora il Giorno. Un evidente drammatizzazione del conflitto che si aggiunge anche alla richiesta di Putin di far rapire i politici ucraini ostili alla Russia, con due sindaci già sequestrati dai militari.

