Vladimir Putin, blitz degli attivisti francesi nella casa della figlia Ekaterina: sconvolgente, cosa ci trovano dentro

14 marzo 2022 a

a

a

Oltre a Vladimir Putin, anche la figlia Ekaterina Putina è stata presa di mira. In queste ore infatti diversi attivisti francesi sono entrati in una villa ritenuta nella disponibilità della donna. L'abitazione in Francia, a Biarritz, è stata presa d'assalto da un gruppo guidato da Pierre Haffner allo scopo di renderla disponibile per ospitare i profughi in arrivo dall’Ucraina. Stando a quanto raccontano gli attivisti sui social, gli attivisti avrebbero già cambiato le serrature.

Maria Yumasheva, l'incubo di Putin: chi è questa ragazza e come umilia lo zar, senza precedenti al Cremlino

Il gruppo si è presentato davanti alla villa vista mare con tanto di bandiera ucraina posta poi sui balconi. Su Twitter sono numerosi i video in cui Haffner mostra i lussuosi interni della residenza. Non solo, perché il gruppo ha riferito al quotidiano russo indipendente The Insider che durante l'ispezione della villa ha trovato documenti che sembravano appartenere all'ex genero di Putin, Kirill Shamalov, e all'oligarca russo Gennady Timchenko, un caro amico del presidente russo.

Karina Boguslavskij, alto tradimento a Vladimir Putin: terremoto alla Duma, chi è questa ragazza. Un caso senza precedenti

Secondo lo stesso quotidiano, che ha visionato i documenti di proprietà dell’immobile, la villa una volta apparteneva a Timchenko e in seguito sarebbe stata trasferita a Shamalov. "Vittoria a Biarritz. Occupazione del Palazzo di Putin. Ora il Palazzo è del Popolo ed è pronto ad accogliere i profughi del regime di Putin" esulta Haffner. E ancora, pubblicando alcune foto: "Lampadari, lampadari e altre eccentricità nel Palazzo Putin a Biarritz. Tutto per i vostri soldi, cari russi".

Ekaterina, il patrimonio multi-miliardario della figlia di Vladimir Putin: ecco le cifre (sconvolgenti)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.