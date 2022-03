Mosca, inferno al supermercato per un pacco di zucchero: ecco come Putin ha ridotto la Russia, immagini forti

16 marzo 2022 a

Forse le sanzioni stanno avendo i loro primi effetti sui cittadini russi. Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato il video di una tremenda rissa in un supermercato della catena di grande distribuzione Perekryostok, nella zona Nord di Mosca. A causa dei limiti di importazione imposti da Stati Uniti e Unione europea, si sarebbe scatenato un parapiglia tra i clienti per accaparrarsi i pacchi di zucchero appena arrivati in negozio.

"I pensionati stanno litigando tra di loro", ha detto un passante. Una scena di "normale" nervosismo? Febbre capitalista da possesso? No, secondo una residente che ha firmato la violenta colluttazione i moscoviti si sarebbero comportati in maniera così aggressiva perché spaventati dagli scaffali vuoti, una scena sempre più frequente dall'inizio del conflitto. A questo c'è da aggiungere il rapidissimo crollo del potere d'acquisto del rublo, svalutato del 50% rispetto all'inizio dell'anno.



"C'erano scaffali vuoti: niente sale, niente zucchero, niente pasta, niente grano saraceno e solo riso costoso. La gente improvvisamente ha visto un carrello pieno di pacchi di zucchero ed è accorsa. Hanno attaccato il carrello, spingendosi via l'un l'altro in modo aggressivo. Stavano prendendo più pacchi possibile per sé stessi, senza lasciare zucchero per gli altri. Volevo condividere l'orrore di questo. Dobbiamo rimanere umani", ha scritto Anna, la signora che ha condiviso sui social il video. Anche queste parole, a loro modo, sono un piccolo esempio di rivolta civile contro il governo per la situazione creata con l'invasione dell'Ucraina.

Non è solo un problema di Mosca, sottolinea ancora il Daily Mail, perché più meno la stessa scena si è ripetuta anche a Oryol, centro a 370 chilometri dalla capitale in direzione confine ucraino. E le esortazioni delle autorità a non farsi prendere dal panico sono di fatto già carta straccia. Un esperienza che anche gli italiani, nelle prime settimane di pandemia nel 2020, hanno dovuto sperimentare sulla propria pelle. E la rivolta ha segnato episodi in tutti gli angoli del Paese, da Kiselevsk in Siberia ("Niente zucchero, niente sale, scaffali vuoti. Cos'è questo? Un deficit creato artificialmente?", è un commento) alla regione di Primorsky, estremo Oriente russo a due passi dalla Corea del Nord e dal Giappone, dove la domanda di zucchero è aumentata del 400% nel giro di pochi giorni.

