Volodymyr Zelensky, la drammatica verità di Giuliano Ferrara: "La resistenza impossibile del comico da avanspettacolo"

17 marzo 2022 a

a

a

"E’ un Lenny Bruce della rivolta contro la prepotenza", così Giuliano Ferrara ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da settimane impegnato a difendere se stesso e il suo popolo dall'attacco russo. Il leader, secondo il giornalista, "usa le parole giuste per la sua ribellione al Golia che schiaccia il suo paese e il suo popolo, interpreta una cosa profonda che solo gli stolti e i propagandisti possono attribuire (l’unità nazionale ucraina e resistente, dico, di fronte all’aggressione) ai postumi di un colpo di stato del 2014, roba da matti fatti e finiti".

Diretta "Entro 10 giorni". Il consigliere di Zelensky, una sorprendente accelerazione: "La Russia non ha possibilità"

Ferrara loda il modo in cui un personaggio come Zelensky, che prima di diventare presidente faceva tutt'altro, sta affrontando la guerra in corso: "La sua resistenza impossibile, e imprevedibile per un comico d’avanspettacolo fattosi profeta dell’identità adamantina di una comunità di destino, è divenuta a sorpresa perfettamente europea, disposta al sacrificio e al negoziato anche il più spinto".

Video su questo argomento "Perché Zelensky non si arrende". Alessandro Sallusti, l'Ucraina e Putin: quello che molti non comprendono sulla guerra

La resistenza a tutti i costi del presidente ucraino, però, gli starebbe portando anche un po' di impopolarità, soprattutto tra chi pensa che proprio i suoi comportamenti siano il motivo delle difficoltà economiche in Occidente "sotto il rimbalzo delle sanzioni", dell'aumento del prezzo della benzina e di tanto altro ancora. "Ma si deve capire che Zelensky è un Churchill vero, redivivo, non solo uno che promette lacrime, sangue e vittoria", ha puntualizzato Ferrara. Che poi ha chiosato: "Zelensky, così diverso dal guerrigliero eroico, così eroicamente antirisorgimentale, lui che guida ebraicamente il popolo dei "Va' pensiero", ebrei alla ricerca di una promessa".

"Marina? Una montatura messa in piedi da Putin". Ucraina, la sconcertante teoria del complotto sulla giornalista: "Forse..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.