Vladimir Putin va oltre l'Ucraina? Occhio a questo filmato: cosa mandava in onda lo scorso anno

Sicuri che Vladimir Putin voglia fermarsi all'Ucraina? A guardare un programma mandato in onda a dicembre dello scorso anno sulla tv russa sembrerebbe di no. Sul canale Rossiya 1, il colonnello Igor Korotchenko, ex ufficiale dello stato maggiore e della forza aerea russa e attualmente ufficiale di riserva, aveva immaginato la presa dei paesi baltici. Di più, perché per rendere tutto ben più comprensibile, il colonnello si era aiutato con una mappa in inglese che riportava i dispiegamenti delle truppe Nato.

All’inizio - si sente dire a Korotchenko mentre disegna sulla mappa alcune linee rosse - Mosca "infliggerà un massiccio attacco radioelettronico" allo scopo di "neutralizzare tutti i radar della Nato". Poi, era il ragionamento del filmato, "gli aerei militari russi atterreranno sull’isola di Gotland piazzando sistemi missilistici antiaerei S-400 e sistemi antinave Bastion".

A quel punto l'Occidente - spiega ancora nel video - si chiederebbe "Perché non vediamo nulla? Cosa è successo ai nostri radar?". Un'occasione secondo l'ufficiale che permetterebbe ai russi di spingersi fuori da Kaliningrad, verso il corridoio di Suwakli per bloccare l’accesso ai rinforzi dalla Polonia. "La Russia comunicherà poi all’Occidente e alla Nato che ha istituito una no-fly zone di 400 km" e prenderà di mira l’intero Mar Baltico. Esito dell'operazione? Mosca conquisterà Lettonia, Lituania, Estonia, tutti paesi membri della Nato, e parti della Svezia, che invece è neutrale.

