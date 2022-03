Andreai Mordvichev, ucciso un altro generale russo: la foto brutale con cui l'Ucraina lo conferma

19 marzo 2022 a

a

a

Un altro importante colpo militare messo a segno dalla resistenza ucraina. Un altro generale russo ucciso. Sale il conto dei graduati caduti in Ucraina. L'ultimo è Andreai Mordvichev, comandante dell'ottava armata generale del distretto militare meridionale. Della sua morte ne ha dato conto il ministero della Difesa di Kiev.

"Ecco il Martello di Stalin". Fase due della guerra: Putin cambia strategia militare, sconcerto tra i generali

Si tratta del quinto generale russo morto da che è iniziata la sanguinaria invasione di Vladimir Putin. La rivendicazione dell'uccisione di Mordvichev è arrivata su Twitter, con un brutale messaggio postato dallo Stato maggiore della difesa ucraina, quello che potete vedere in calce. Una foto del generale con una "X" rossa sopra: eliminato, morto, ucciso.

Diretta Missili ipersonici contro l'Ucraina, perché i russi usano un'arma così devastante. Pace, dal Cremlino lo schiaffo a Zelensky: si mette malissimo

In questi 24 giorni di guerra sono già stati uccisi il generale Oleg Mityaev, il generale Andriy Kolesnikov, Vitaly Gerasimov e Andrei Sukhovetsky. Insomma, perdite che la Russia e Vladimir Putin non avevano messo in conto, così come non avevano messo in conto la possibilità che il conflitto non potesse risolversi nel giro di pochi giorni. Ragioni per le quali l'intensità degli attacchi si sta facendo via via maggiore, si pensi all'utilizzo del missile ipersonico, nella giornata di oggi, sabato 19 marzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.