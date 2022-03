Roman Abramovich, il dramma di Irina Malandina: "Vive nel terrore". La guardia del corpo: cosa rischia l'ex moglie dell'oligarca

20 marzo 2022 a

Trema non solo Roman Abramovich, ma anche la sua seconda moglie, Irina Malandina. Anche lei, come l'oligarca russo, rischia di incappare nelle pesanti sanzioni scattate per l'invasione della Russia in Ucraina. E insomma, Irina rischia di veder saltare il suo accordo di divorzio e potrebbe trovarsi senza niente.

Dalla Malandina, Abramovich ha avuto i primi cinque dei suoi sette figli. La 55enne ex cameriera e hostess, diventata improvvisamente ricchissima dopo il matrimonio con il magnate russo del gas e del petrolio, come detto teme di dover rinunciare a tutti i beni ottenuti nel divorzio del 2007, arrivato dopo 16 anni di matrimonio. Le sue guardie del corpo hanno rivelato che Irina teme di dover lasciare la lussuosa casa di Londra, ma anche il patrimonio finanziario e altri beni, tra i quali uno yacht.

I beni della ex di Abramovich ammontano a circa 240 milioni di euro. La sua guardia del corpo, un ex soldato russo, ha spiegato: "Ha sempre ostentato la sua ricchezza ed è sempre stata molto generosa con tutti. Prima partecipava a tutte le feste più in voga a Londra, ora ha paura di ritrovarsi senza niente e anche di essere cacciata dalla Gran Bretagna".

All'epoca del divorzio, indiscrezioni di stampa riferivano di un accordo pari a quasi 1,5 miliardi di euro. In realtà, poi, le cifre furono più basse: 185 milioni tra beni mobili e immobili, l'acquisto di una lussuosa villa e i cospicui alimenti per i cinque figli.

