Charlene di Monaco, Alberto con la figlia dell'oligarca russo: beccati così, terremoto a Montecarlo

Mentre tutto il mondo (o quasi) prende le distanze dagli oligarchi russi per via della guerra in Ucraina, a Monaco invece succede qualcos'altro. Il principe Alberto, infatti, è stato beccato sugli spalti dello stadio Louis II mentre assisteva alla partita AS Monaco contro Paris SG. E fin qui nulla di male. Accanto a lui, però, è comparsa la figlia di uno degli oligarchi più ricchi del mondo, Ekaterina Dmitrievna Rybolovleva.

Chi è la misteriosa donna seduta accanto al principe? Si tratta della figlia di Dmitry Rybolovlev ed è l'effettiva proprietaria della squadra di calcio AS Monaco FC. La possiede tramite un fondo fiduciario che porta il suo nome, anche se suo padre ricopre il ruolo di presidente. I due, insomma, sono sicuramente accomunati dalla passione per il calcio. Ekaterina indossava un foulard di seta al collo e poi un elegantissimo tailleur rosso, chiaro richiamo ai colori della squadra, che alla fine ha pure vinto 3-0 contro il Paris Saint-Germain.

Alla fine la donna ha festeggiato insieme ad Alberto per il trionfo della squadra. Probabile, però, che ci sia stato dell'imbarazzo, visto che il Principato ha imposto delle sanzioni contro la Russia, congelando i conti correnti degli oligarchi residenti. La Rybolovleva ha studiato a Cambridge e ad Harvard in psicologia e finanza e insieme a sua sorella Anna è entrata a far parte della classifica Forbes degli eredi più ricchi dei miliardari russi. Secondo il giornale, la fortuna di suo padre è stimata in 6,6 miliardi di dollari, ovvero 3,3 miliardi di dollari per ogni figlio.

