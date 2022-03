Droni e missili ucraini abbattono l'elicottero russo con 18 colpi: il video

23 marzo 2022 a

Prosegue la resistenza ucraina all'invasione russa. Nonostante Vladimir Putin tenti di tenere nascoste le perdite del suo esercito, ci sono immagini e filmati che mostrano diverse disfatte. L'ultimo ha come protagonisti due elicotteri russi Ka-52 e Mi-24 e il video, registrato dalla prospettiva del pilota, è stato diffuso proprio dalla pagina Facebook del ministero della Difesa. Forse con l'obiettivo di fare propaganda. In ogni caso si vedono i due velivoli colpiti. Il comandante dell'elicottero di testa (il Ka-52) viene bombardato 18 volte da terra, tanto da dover effettuare un atterraggio d'emergenza in un campo.

"Rilasciare il carrello di atterraggio. Sono stato abbattuto... vado in procedura di emergenza. L'elicottero è controllabile", dice il pilota alla radio. Successivamente si vede il mezzo atterrare ai margini del campo. L'equipaggio esce dalla cabina di pilotaggio e usa l'elicottero come copertura. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha spiegato che l'equipaggio è stato evacuato da un secondo gruppo di elicotteri.

Nulla di più. E chi si stupisce per l'idea russa di diffondere un filmato che dà l'esercito in grave difficoltà, deve ricordare che la campagna dello zar ha un solo obiettivo: far passare gli ucraini per "nazisti". Esattamente come li ha definiti Putin il giorno dell'invasione.

