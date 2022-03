Alina Kabaeva, "Putin è circondato: impossibile la fuga", le indiscrezioni-choc dall'amante dello zar

23 marzo 2022 a

Vladimir Putin non intende tirarsi indietro. L'unica persona che potrebbe far ragionare il premier russo è Alina Kabaeva. A lei, presunta amante dello zar, si stanno rivolgendo in queste ore gli amici della coppia con la richiesta esplicita di far cessare la guerra in Ucraina. La donna, che vanta una straordinaria carriera olimpica nella ginnastica artistica prima di diventare tra i politici più influenti, allo scoppio della guerra ha lasciato la Russia in fretta e furia con i suoi quattro figli. Tutti, sono i rumors, avuti da Putin.

Come riporta PageSix, gli amici più stretti dell’ex atleta ora in Svizzera l'avrebbero implorata di intercedere sull'invasione iniziata lo scorso 24 febbraio. Anche questo appello potrebbe però essere un buco nell'acqua. Una fonte avrebbe infatti dichiarato che Alina non è sicura di poter raggiungere Putin: il presidente "è circondato da anelli e anelli di sicurezza, quindi non è certa di poter arrivare a lui". E anche se lo facesse, "potrebbe non riuscire più a uscire dal Paese e a raggiungere i suoi figli".

I dubbi del magazine statunitense rimangono. Se non lei, viene spontaneo chiedersi, chi potrebbe farlo? Alina possiede passaporti di diverse nazionalità e può viaggiare in jet privato senza problemi. Che stia dunque mentendo? Chissà.

