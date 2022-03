India, 13enne sorpreso a rubare: la polizia lo massacra a bastonate, immagini forti

24 marzo 2022 a

Mosse violente e brutali contro un ragazzo di 13 anni, colpevole di aver rubato dei biscotti. E' successo in India, dove l'adolescente è stato colpito a bastonate dalle forze di polizia. Il video che riprende la terrificante scena è diventato virale in poco tempo sui social e in rete. Nel filmato si vedono in maniera chiara le maniere brutali usate dal poliziotto per punire il 13enne.

Il video è stato girato in India, più precisamente a Laharighat nell'Assam, nel nord est del Paese. Nelle immagini si vede l’ispettore della polizia mentre picchia l’adolescente con un bastone bianco. I colpi sono forti e ripetuti nonostante il ragazzo chieda insistentemente perdono. A un certo punto il 13enne inizia a piangere in maniera isterica. Neanche questo però riesce a fermare l’uomo.

Qui il video del ragazzo preso a bastonate

La fine del filmato, poi, è ancora più drammatica: negli ultimi minuti si vedono ben tre uomini in piedi sopra il ragazzo. E nel frattempo non c'è nessuno che cerca di fermare le brutalità dell’ufficiale. Quest'ultimo, però, dopo che il video è diventato virale, è stato sospeso. Le bastonate sono state giudicate eccessive, anche perché l'unica colpa del ragazzino era stata quella di rubare biscotti da un furgone.

