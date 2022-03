Sergei Shoigu, raptus-Peskov contro i giornalisti: "Non ha tempo per voi". Ministro scomparso, dopo il video...

25 marzo 2022 a

"Il ministro della Difesa ha molte preoccupazioni, l’operazione militare speciale è in corso, non ha tempo per i media": il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato in questo modo le apprensioni degli ultimi giorni per Sergei Shoigu, che non appare più in pubblico da quasi due settimane. Prima si era parlato di una malattia, forse problemi cardiaci, poi di riunioni cui il ministro avrebbe partecipato, pur non essendoci foto o video a dimostrarlo.

Per smentire le voci sulla presunta malattia di Shoigu, allora, Peskov ha fatto sapere che ieri il ministro era seduto al tavolo d’incontro dei rappresentanti del Consiglio di sicurezza di Mosca. Una riunione che - come riporta il Fatto Quotidiano - si è tenuta per aggiornare il presidente russo sulla guerra in Ucraina, una guerra che però l’ultima legge della Duma impedisce di chiamare tale.

Per tranquillizzare l'opinione pubblica, inoltre, il Cremlino ha diffuso un video nel quale Shoigu riappare dopo due settimane di assenza in pubblico. Le immagini, però, non sembrano affatto autentiche. Ed è proprio per questo che crescono i sospetti di tensioni con Putin. Analizzando il filmato, infatti, alcuni osservatori occidentali hanno notato come le immagini del ministro appaiano innaturali, poco fluide e diverse da quelle degli altri partecipanti all'incontro. Il sospetto, quindi, è che Shoigu non fosse realmente collegato con il presidente russo e che si trattasse di immagini registrate.

