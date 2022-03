Monete, la più cara al mondo: su quanti soldi metti le mani se la trovi nel tuo cassetto

29 marzo 2022 a

a

a

In Germania è stata venduta all'asta per 700mila dollari (638mila euro) una moneta d'oro chiamata Kampener Rosenoble. La base era di 250 mila dollari. Si tratta della più cara al mondo. "Un risultato eccezionale", ha detto Fritz Künker, direttore della casa d'aste a Osnabrück. La moneta in questione, che risale al 1600 circa, ha un diametro di 44 millimetri e pesa 61 grammi. Sopra è inciso il profilo di Elisabetta I, regina d'Inghilterra.

Video su questo argomento Vecchie Lire, un tesoro nascosto in casa: la monetina che può valere 20mila euro

La storia di questa moneta parte da lontano. Apparteneva - come spiega Italia Oggi - a una famiglia di ebrei, poi costretti a fuggire dai nazisti in Germania. Uno dei primi proprietari è stato Felix Schlessinger, che prima della Grande Guerra lavorava in un negozio di numismatica a Francoforte. Poi l'attività fallì e lui si trasferì a Berlino, dove mise insieme una collezione di grande valore, cui nel '35 si aggiunse proprio la Kampener Rosenoble, acquistata da un collega di Londra per 900 sterline. Quando i nazisti vietarono agli ebrei di fare gli antiquari, lui e la moglie decisero di trasferirsi in Olanda, insieme ai figli Max e Paul. Alla fine, dopo l'occupazione dell'Olanda, marito e moglie furono internati nel lager di Westerbork e lì morirono.

Video su questo argomento Monete, quella da 2 euro che ne vale 3mila: hai in tasca una fortuna e non lo sai?

La moneta, prima dell'internamento, venne ceduta con un atto fittizio da Felix al gioielliere Jacques Schulman, che decise di proteggerla nascondendola nel giardino di un amico. Alla fine della guerra, però, invece di tenerla per sé, il gioielliere decise di contattare uno dei figli dell'uomo, Max, per dargliela indietro. Gli scrisse: "Questo tesoro è tuo".

Video su questo argomento Ristruttura casa e scopre un tesoro, in una scatola 100 chili d'oro: quanti milioni di euro si porta a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.