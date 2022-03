India, ragazzo tenta suicidio sui binari? Ma a un passo dalla morte... ecco un vero eroe

29 marzo 2022 a

Il poliziotto si butta sui binari della stazione per salvare un ragazzo prima dell'arrivo del treno. Succede in India e il video che mostra questo atto eroico è subito diventato virale. Come riporta il Daily Mail, il filmato è stato registrato il 23 marzo scorso nella stazione di Vitthalwadi, nel distretto di Thane e mostra il ragazzo mentre vaga sulla banchina. Ad un certo punto l'agente gli passa davanti, si gira e gli dice di allontanarsi dalla piattaforma.



Ma il giovane con uno scatto salta sui binari della ferrovia e cade all’indietro. A quel punto il poliziotto si butta e lo trascina in salvo giusto qualche secondo prima del passaggio del treno.

Il ragazzo è stato poi portato alla stazione di polizia ferroviaria di Kalyan dove gli agenti hanno chiamato i suoi genitori. Il coraggio dell’ufficiale è stato elogiato sui social e il video ha fatto il giro del web.

