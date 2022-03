Russia, l'ex generale Vladimir Shamalov: "Resteremo in Ucraina per 30 o 40 anni"

30 marzo 2022 a

a

a

La resistenza ucraina sta creando parecchi disagi ai russi sul campo. Lo ha dimostrato il viceministro della Difesa russo, Aleksandr Fomin, che nel giorno della visita ai reduci dell'"operazione militare speciale" in Ucraina ricoverati nell'ospedale militare centrale Vishnevskij di Mosca, ha mostrato l'unico soldato in grado di alzarsi in piedi. Il ragazzo aveva un braccio amputato, gli altri erano tutti in sedia a rotelle: avevano perso le gambe, del tutto o in parte. Il filmato che ha premiato i soldati per il loro coraggio, è stato sorprendentemente mandato in onda su Pervyj Kanal (Primo canale), la tv russa più seguita.

"Nazisti? No, eroi massacrati come cani e Travaglio li deride". Mughini, onore al Battaglione Azov

L'obiettivo, forse, era la propaganda con Vladimir Putin intenzionato a mostrare la cattiveria degli ucraini. D'altronde da giorni vengono diffusi filmati che vedrebbero i soldati russi gambizzati, con l'obiettivo - è la teoria di Mosca - di causare loro grande agonia. In ogni caso il servizio mandato in onda sulla tv russa ha destato parecchio stupore. Stesso discorso durante la puntata dello scorso giovedì del popolare talk show 60 Minut (60 minuti) condotto dai coniugi Olga Skabeeva ed Evgenij Popov su Rossija 1, la seconda tv più vista nella Federazione, gli stessi esperti che alla vigilia dell'operazione prevedevano che la Russia avrebbe conquistato l'Ucraina "nel giro di 11 minuti" hanno iniziato a disquisire di decenni.

"Prendiamo Kiev". Questa foto? Ecco perché il ceceno Kadyrov sta ricattando Putin | Guarda

Nella trasmissione è intervenuto anche il politologo Vitalij Tretjakov, spiegando che "la situazione è grave... Dobbiamo ammettere che non c'è stata una svolta psicologica nella nostra operazione dove la parte opposta ha perso la volontà di resistere... La resistenza ucraina non si ferma né si indebolisce". A fargli eco l'esperto militare Igor Korotchenko: "È ovvio che serviranno almeno 15-20 anni per il processo di denazificazione dell'Ucraina" Anche il deputato ed ex generale Vladimir Shamalov non è stato da meno, arrivando a ipotizzare scenari ben peggiori: "Possiamo prevedere che resteremo nel Paese per 30 o 40 anni".

Usmanov, l'oligarca con la Mercedes a prova di bomba: il caso che scuote Porto Cervo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.