Kiev, tredici civili ammazzati in 200 metri: crimini di guerra russi, il video-choc della Bbc

02 aprile 2022 a

a

a

La mattinata di questo sabato 2 aprile, per quel che riguarda la guerra in Ucraina, si è aperta con la notizia, terrificante, della strage di civili compiuto dalle forse russe sull'autostrada E-40, nei pressi di Kiev. Una notizia rilanciata dalla Bbc e confermata da un video, quello che potete vedere in calce, probabilmente uno dei più crudi, terrificanti, orribili e ingiustificabili che si siano visti dall'inizio di questo conflitto.

"Nessuno può escludere l'incidente". Toni Capuozzo, indiscrezioni drammatiche dalle alte sfere militari: la trappola perfetta

Le immagini sono state girate da Jeremy Bowen, un video molto forte, che potrebbe urtare la vostra sensibilità: in duecento metri di strada, ecco 13 cadaveri. Due di loro sono stati identificati: si tratta di una coppia ripresa da un drone mentre era stata fermata a un posto di blocco russo. L'uomo - a svelarlo un filmato pubblicato da Zdf, l'emittente tedesca - era con le mani alzate, fuori dall'auto, la donna era a bordo.

Chi sono i due generali traditori fatti fuori da Zelensky: le indiscrezioni, fino a dove si sono spinti "per volontà di Putin"

E ancora, la Bbc rivela che la coppia, composta da Maksim Iovenko e la moglie Ksjena, era parte di un convoglio di dieci veicoli che stava andando verso la capitale. Il figlio e una donna anziana, che si trovavano insieme a loro, sono stati fatti fuggire. Nel video terrificante pubblicato dalla Bbc, anche i resti di auto bruciate, altre vittime. Secondo Jeremy Bowen, i russi avrebbero provato a bruciare i cadaveri dei civili uccisi, senza però riuscirci del tutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.