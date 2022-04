Strarstreak, l'arma perfetta degli ucraini: come abbattono l'elicottero russo, immagini forti

03 aprile 2022 a

Un video diffuso dalle forze di difesa dell'Ucraina mostra l'attimo esatto in cui un missile antiaereo Starstreak di fabbricazione britannica colpisce un elicottero russo Mi-28N anticarro, facendolo esplodere in due pezzi. Un successo della difesa di Kiev dovuto alle forniture britanniche. Immagini che, per certo, non piaceranno a Vladimir Putin.

Una fonte del ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che il video è la prova del fatto che i missili Starstreak vengono ora utilizzati in combattimento dall'esercito ucraino.

Nel dettaglio, Starstrek è un sistema missilistico a guida laser in grado di sparare razzi a più di 2mila miglia orarie. Il sistema difensivo è progettato per abbattere jet ed elicotteri nemici a bassa quota: viene controllato da un laser mirato a terra, il razzo è in grado di seguire il suo bersaglio per dividersi in tre a mezz'aria, in modo da amplificare i danni o di aumentare le possibilità di colpire.

