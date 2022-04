Oleksander Sukhenko, la morte atroce del calciatore ucraino: come è stato ammazzato, dove lo ritrovano

04 aprile 2022 a

Tra i corpi di civili trucidati a Bucha, c'era anche quello di Oleksandr Sukhenko, ex calciatore del club Seagull Second League. E' stato trovato in una fossa comune vicino a Motyzhyn. Lo riporta l'agenzia ucraina Unian, sottolineando che è stato ucciso insieme ai suoi genitori. Sua madre Olga Sukhenko era il capo del villaggio di Motyzhyn e suo padre Igor Sukhenko era il presidente della squadra di calcio locale Kolos.

Il cadavere della mamma di Oleksandr, insieme a quello del figlio, è stato lasciato semisepolto in un grosso mucchio di terra. Sorte ben peggiore sarebbe toccata a suo padre, Igor Sukhenko. L'uomo sarebbe stato torturato e poi gettato in una fogna, ficcato a forza in un tubo in cemento di raccordo verticale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alle forze russe definendole "assassini", "torturatori" e "stupratori" dopo che centinaia di corpi di civili ucraini sono stati trovati nelle strade delle città intorno a Kiev. Lo ha fatto in un discorso nella notte, secondo quanto riferito dal Guardian, promettendo anche di indagare e perseguire tutti i "crimini" russi in Ucraina, dicendo di aver creato un "meccanismo speciale" per farlo. "Centinaia di persone sono state uccise. Civili torturati e giustiziati. Cadaveri per le strade... Il male è arrivato nella nostra terra. Assassini. Torturatori. Stupratori. Saccheggiatori. Che si definiscono l'esercito. E che meritano solo la morte dopo quello che hanno fatto", ha detto, rivolgendosi poi alle madri dei soldati russi: "Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Hostomel. Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Che cosa ha fatto l'uomo che stava andando in bicicletta per strada?".

