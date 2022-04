Ucraina, la brigata rifiuta di tornare a combattere: russi costretti alla ritirata. Nella mappa, la prima disfatta di Putin

05 aprile 2022 a

I russi costretti a ritirarsi. La potenza della resistenza ucraina è tutta sintetizzata in una mappa, quella che mostra l'esercito di Vladimir Putin indietreggiare. Nelle cartine diffuse dall'Istituto per lo studio della guerra (ISW) si vede come i progressi dell'Ucraina sono stati sufficienti a portare due gruppi tattici del battaglione russo a rifiutarsi di combattere. Gli uomini di Volodymyr Zelensky hanno infatti riconquistato le zone attorno a Kiev, proprio lungo il confine sud-orientale. Non solo, perché gli esperti che lavorano all'ISW confermano che le truppe in ritirata verso la Bielorussia e la Russia occidentale saranno tenute fuori combattimento per essere valutate insieme al loro equipaggiamento per futuri combattimenti.

Non va meglio lungo la sponda orientale del Dnipro. Anche qui, con ogni probabilità, le truppe russe saranno costrette ad abbandonare. Una sorte che si ripete a Chernihiv e a Brovary. "Le truppe russe cercheranno probabilmente di mantenere un gruppo di soldati intorno a Konotop e Sumy abbastanza a lungo da consentire alle loro forze di completare la ritirata dalle vicinanze di Kiev, ma probabilmente si dirigeranno in Russia da quasi tutte le loro posizioni a Ovest di Kharkiv" - spiega l'Istituto -. L'Ucraina ha vinto la battaglia di Kiev. Le forze russe stanno completando il ritiro, ma non in buon ordine. Le forze ucraine stanno continuando a ripulire l'oblast della Capitale dalle truppe russe isolate che alcuni funzionari ucraini descrivono come 'orchi perduti'".

A tutto questo si aggiungono le barricate di circa 25 soldati della 31esima brigata aviotrasportata separata russa, che hanno rifiutato l'ordine di rientrare in combattimento. Come loro anche i comandanti della terza divisione di fucili a motore si sono opposti. Una situazione difficile, dunque, per il presidente russo convinto di espugnare l'Ucraina in qualche settimana.

