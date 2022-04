Bucha, così i russi hanno ammazzato l'uomo in bicicletta: la prova dell'orrore nel video del drone

05 aprile 2022 a

Dicono i russi che le immagini di Bucha sono "un fake", una "performance", una "messinscena" frutto della "immaginazione cinica della propaganda ucraina". Così si è espresso anche il fedelissimo di Vladimir Putin ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Interfax. "Un drone abbattuto con una lattina di cetrioli. Il reparto di maternità dell'ospedale di Mariupol, ora Bucha", si tratta di "falsi che sono maturati nell'immaginazione cinica della propaganda ucraina", ha affermato il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Russia.

Secondo l'ex presidente, ci sono "numerose agenzie di pubbliche relazioni, fabbriche di troll", supervisionate dai governi occidentali e dalle loro ong "addomesticate" che "fabbricano" notizie "per un sacco di soldi" al fine di "denigrare il più possibile" la Russia. Insomma in quelle immagini non c'è nulla di vero.

Ma le "prove" di questa "messinscena i russi non le hanno ancora prodotte". Semmai abbiamo le prove del contrario, che purtroppo il massacro di Bucha è reale. Le ultime nuove immagini sull'orrore perpetrato contro i civili ucraini arrivano da un drone. E mostrano chiaramente le forze russe che sparano su un inerme ciclista a Bucha, in via Yablunska, proprio lì dove sono stati filmati e fotografati più cadaveri. L'uomo sta percorrendo la strada sulla sua bici, non fa in tempo ad arrivare all'incrocio che qualcuno, da uno dei tanti carri armati che si vedono lungo i viali della cittadina lo uccide senza pietà.

