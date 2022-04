Bucha, l'ultima agghiacciante foto dal drone: l'orrore al suo peggio

07 aprile 2022 a

Un'altra foto raccapricciante arriva da Bucha, la città alle porte di Kiev dove le forze russe hanno massacrato civili innocenti. L'immagine, ripresa da un drone della Cnn, mostra dall'alto i corpi delle vittime avvolti in bustoni neri all'interno di un cimitero. A pubblicare lo scatto, che risale a mercoledì 6 aprile, è stato l'account Twitter Tpyxa, che ha scritto: "La polizia sta lavorando per identificare i civili morti prima della sepoltura".

I massacri di Bucha hanno aperto gli occhi all'Occidente sugli orrori della guerra russa in Ucraina. Le immagini diffuse subito dopo il ritrovamento dei corpi hanno impressionato tutti. Anche se, dall'altra parte, il Cremlino non ha perso un attimo e si è subito affrettato a respingere le accuse, puntando il dito contro gli ucraini e parlando addirittura di messinscena.

La tesi russa, infatti, è quella secondo cui il massacro sarebbe avvenuto dopo il ritiro delle truppe dalla città. Secondo Mosca, i corpi sarebbero stati piazzati appositamente dagli ucraini nelle strade della città per ottenere maggiore indignazione dal mondo occidentale. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva detto che le truppe russe si fossero ritirate da Bucha mercoledì 30 marzo e che solo in un secondo momento gli ucraini avessero denunciato la presenza di civili morti per le strade. Una tesi smentita dalle immagini satellitari della società Maxar analizzate dal New York Times: foto che rivelano corpi di civili in strada già l’11 marzo, quando i russi avevano occupato la città.

