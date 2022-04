Ucraina, pioggia di razzi sul tank russo: la morte in diretta | Immagini forti

07 aprile 2022 a

Tpyxa News è uno dei tanti profili ucraini attivi sui social che pubblicano video in cui si vedono le forze armate della resistenza colpire obiettivi degli invasori russi. In particolare i bersagli preferiti sono i carri armati, che Mosca sta perdendo in grande quantità. In uno degli ultimi video di Tpyxa News si vedono dei missili anti carro colpire e far saltare in aria i tank russi in strada.

Ma perché i mezzi degli invasori sono così vulnerabili? Se lo chiedono in molti e una risposta plausibile è stata offerta dal professore Kamil Galeev, un oppositore di Vladimir Putin nonché un giornalista e un ricercatore indipendente che risiede a Mosca e che era stato arrestato nel 2020. Secondo Galeev bisogna fare una premessa: “L’attuale esercito russo è solo un esercito sovietico riformato superficialmente. E l’esercito sovietico era uno strumento multitasking progettato per vincere la guerra nucleare, raccogliere patate, pacificare gli stati satelliti non eccellendo però in nessuna di queste tre cose”.

Quindi i carri armati impiegati nell’invasione dell’Ucraina sono di origine sovietica, i BMP-1: erano stati progettati per un possibile conflitto nucleare, ma i soldati in prima linea non li hanno mai amati, anzi li hanno sempre chiamati “fosse comuni della fanteria”. Questo perché in caso di esplosione di una mina, i soldati non sono in grado di uscire e bruciano vivi all’interno. Quindi secondo il professor Galeev i carri armati impiegati in Ucraina erano stati progettati per partecipare a una guerra nucleare in cui non avrebbero incontrato grande opposizione in strada, ma solo cadaveri e distruzione.

