Aereo Dhl si spezza letteralmente in due: il video-choc dell'atterraggio d'emergenza

Un incidente aereo avvenuto ieri, giovedì 7 aprile poco prima delle 10.30 (18.30 italiane) che ha visto coinvolto il “colosso giallo” tedesco Dhl. L’accaduto è avvenuto nell’aeroporto di San Jose in Costa Rica, con un atterraggio di emergenza. Il velivolo è finito fuori pista e si è spezzato. Grande spavento per i due membri dell’equipaggio e il pilota sotto shock. Fortunatamente ne sono usciti illesi ma sono stati portati in ospedale per accertamenti. L’aereo cargo si è spezzato in prossimità delle ruote posteriori causando un conseguente ribaltamento del mezzo. Come si vede dal video divulgato da La Cutacha Noticiosa l’impatto è stato potente. Un incidente che poteva avere risvolti ben peggiori per i sopravvissuti.

Il velivolo in questione è un Boeing-757, decollato dall’aeroporto di Juan Santamaria e che a causa di un guasto meccanico è stato costretto a cambiare rotta. 25 minuti dopo la partenza. Secondo quanto riportano le indagini, l’equipaggio avrebbe riferito prontamente di un guasto idraulico. Un problema che non lasciava proseguire il viaggio in sicurezza.

L'incidente ha causato la temporanea chiusura di tutto l’aeroporto di San Jose, bloccando oltre 8mila passeggeri e centinaia di voli. Ora ha ripreso la regolare attività di tutto il sistema lasciando solo un grande spavento per tutti i individui coinvolti.

