Starlink, il ruolo decisivo dei satelliti di Elon Musk contro Putin: l'arma segreta di Zelensky

Il ministro delle Infrastrutture ucraino, Olexandr Kubrakov spiega quanto sia stata utile la rete satellitare Starlink di Elon Musk per la resistenza ucraina nella guerra contro la Russia. È stata "determinante: ci ha garantito la comunicazione civile e militare, specie nei momenti più delicati dell'invasione russa", dice in una intervista a Il Corriere della Sera. "Da Mosca hanno provato più volte a lanciare cyberattack contro la nostra rete: Starlink è stato un salvagente prezioso".

Ma cos'è Starlink? Si tratta di una costellazione di satelliti realizzata da produttore privato aerospaziale americano SpaceX per l'accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. SpaceX è intenzionata, inoltre, alla commercializzazione di alcuni dei suoi satelliti per scopi militari, scientifici ed esplorativi.

In conseguenza dell'aggressione russa, "sono andati distrutti circa 300 ponti stradali e ferroviari. Sino a ora è stato danneggiato tra il 30 e 40% delle strade e ferrovie nazionali", prosegue il ministro. Oltre a ciò, i 12 aeroporti principali sono fuori uso". L'intero "nostro accesso al Mar Nero è bloccato dalle navi russe". Il danno "è gravissimo, sino al 23 febbraio l'80 per cento dell'export ucraino transitava dal mare". I danni dell'invasione russa per l'Ucraina, nel primo mese di guerra, sono stati di "almeno 36 miliardi di dollari e solo per quello che riguarda le infrastrutture del trasporto, cui si aggiungono le linee elettriche, le condotte dell'acqua e tanto altro, manca una valutazione complessiva".

