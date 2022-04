Zelensky, "non lo voglio incontrare". Schiaffo al presidente tedesco Steinmeier

12 aprile 2022 a

Volodymyr Zelensky ha fermato il presidente della Repubblica tedesco Frank Walter Steinmeier che si sarebbe voluto recare a Kiev con una delegazione di altri Stati Ue, per incontrarlo. Il presidente ucraino avrebbe detto di non volerlo al momento incontrare, a causa delle strette relazioni di Steinmeier con la Russia negli ultimi anni. La notizia trapela dalla Bild, che cita informazioni provenienti "da ambienti governativi ucraini".

Secondo il giornale tedesco una possibile data della visita sarebbe stata già domani, mercoledì 13 aprile. Da giorni il presidente Steinmeier è al centro delle polemiche in Germania e in Ucraina per essere stato uno dei politici più aperti rispetto a Mosca, anche sul gasdotto Nord Stream 2. Una settimana fa, Steinmeier aveva dichiarato pubblicamente di aver fatto degli errori nelle valutazioni su Vladimir Putin, e sulla politica nei confronti della Russia: "abbiamo fallito", aveva detto, "nel pensare di poter costruire una grande case europea con la Russia e un'architettura securitaria europea con Mosca".

Sempre oggi Zelensky ha denunciato "centinaia di casi di stupro" osservati in aree precedentemente occupate dall'esercito russo, "comprese ragazze minorenni e bambini molto piccoli". "Nelle aree liberate dagli occupanti, proseguono le registrazioni e le indagini sui crimini di guerra commessi dalla Russia. Quasi ogni giorno vengono trovate nuove fosse comuni", ha detto, rivolgendosi al parlamento lituano tramite collegamento video.

