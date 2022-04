Antti Kaikkonen, "la guerra può arrivare all'Artico. E poi...". Finlandia, la sfida del ministro a Putin

14 aprile 2022 a

"Abbiamo un esercito forte: una capacità di combattimento di 280mila soldati cui si aggiungono 900mila riservisti": Antti Kaikkonen, ministro della Difesa finlandese, parla del punto di forza del suo Paese in caso di attacco russo. Il rischio, secondo alcuni osservatori del conflitto, è che dopo Kiev Putin possa interessarsi anche ad altri Paesi dell'Est, in particolare alla Finlandia, che non fa parte della Nato. Kaikkonen, intervistato da Repubblica, si è detto piuttosto tranquillo di fronte all'ipotesi di un'aggressione: "L’anno scorso abbiamo comprato 64 jet F-35 e quest’anno abbiamo investito 2,9 miliardi in più sulla difesa. Abbiamo la volontà e la capacità di difenderci".

Proprio il conflitto in Ucraina ha spinto la Finlandia, Paese neutrale, verso la Nato. Cosa che offrirebbe maggiore protezione in caso di attacco: "L’invasione russa ha cambiato la nostra posizione. Per decenni il sostegno della Nato languiva intorno al 20%. Ora l’umore è cambiato, e tanto. Dopo Pasqua il Parlamento comincerà la discussione. E la decisione definitiva potrebbe arrivare per fine maggio". Su questo punto si è espresso anche il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev: "Se Finlandia e Svezia dovessero entrare nella Nato non sarà più possibile parlare di uno status non nucleare del Baltico".

Dal momento della richiesta a quello dell'effettivo ingresso della Finlandia nella Nato, però, potrebbe passare del tempo. Anche perché bisogna attendere la ratifica dei 30 parlamenti che ne fanno parte. Il rischio, a quel punto, è che la Russia attacchi prima della decisione definitiva. "Penso che potremmo assistere a un periodo di incursioni ibride. Ma non voglio speculare. I russi hanno detto che reagiranno, in qualche modo", ha proseguito Kaikkonen. Che poi ha posto l'accento anche su un'altra regione, l'Artico, dove le tensioni con la Russia potrebbero aumentare in futuro: "L’interesse in quella regione è aumentato negli ultimi anni, il rischio di un conflitto in quell’area potrebbe aumentare".

