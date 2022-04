MQ-9 Repear, il drone mietitore che può polverizzare i russi: l'arma segreta fornita a Kiev

15 aprile 2022 a

Le armi che potrebbero cambiare le sorti della guerra in Ucraina potrebbero essere i droni di ultima che generazione gli Stati Uniti stanno per inviare all'Ucraina . I moderni e potenti missili sono fabbricati dalla General Atomics , ovvero il produttore americano degli MQ-9 Repear . Secondo quanto riporta il pilotaggio.it questi potenti mezzi utilizzati i principali velivoli dall'aeronautica militare Usa senza il bisogno di un pilota che li guidi, quindi un aereo a pilotaggio remoto . Il portavoce della General Atomics ha spiegato: “Aerei per il trasferimento immediato e con il supporto del governo degli Stati Uniti, quegli aerei potrebbero essere nelle mani di piloti militari ucraini nel giro di pochi giorni”. L'azienda produttrice spiega che questa nuova tecnologia di droni ha volato per la prima volta nel 2021.

L'MQ-9A "Reaper", letteralmente mietitore , è stato ideato dagli Stati Uniti e dalla Royal Air Force. “Dotato di una flessibilità operativa senza pari, MQ-9A ha durata di oltre 27 ore, velocità di 240 Ktas (450 Km/h), può operare fino a 50mila piedi (15mila metri) e ha una capacità di carico utile di 3.850 libbre (1.746 chilogrammi) che includono tremila libbre (1361 chilogrammi) di materiale esterno”, illustra il Giornale.it. Un'incredibile prestanza che è in grado di trasportare il 500% in più di carico utile e con una potenza nove volte superiore rispetto ai droni delle generazioni precedenti.

È noto che gli americani abbiamo già rifornito gli ucraini con droni Switchblade, conosciuti con il nome di “kamikaze”. Questi droni sono più piccoli rispetto all'MQ-9° ma non meno efficaci. Si lanciano da un tubo che, volando nell’area bersaglio, si schiantano mentre fanno esplodere la testata esplosiva. Joe Biden ne ha già distribuiti 10, ma il budget stanziato ne prevede almeno altri 100 per L’Ucraina. Dal Pentagano arrivano anche voci che Biden stia pensando a come addestrare un maggior numero di militari ucraini sull’uso dei droni Switchblade e di tutti gli altri dispositivi militari. Questo è quanto riferisce un alto funzionario del dipartimento della Difesa Usa alla Cnn . “Abbiamo assolutamente aumentato le capacità nostre in questi Paesi del fianco orientale" afferma il funzionario e continua: “E' necessaria una formazione aggiuntiva da svolgere su sistema fornito all'Ucraina, esamineremo una serie di opzioni su come dovrebbe essere erogata tale formazione. "

